Страны Латинской Америки хотят начать экспорт СПГ, но их ближайшие перспективы слабые

Ряд латиноамериканских стран планирует начать экспорт сжиженного природного газа (СПГ), однако аналитики считают слабыми перспективы того, что регион станет крупным поставщиком СПГ на мировой рынок.

Изменение ландшафта латиноамериканского СПГ-сектора станет очевидным в текущем году, когда Аргентина получит первый в регионе плавучий СПГ-завод (FLNG). Мексика и Чили, пользуясь доступностью дешевого трубопроводного газа, готовят собственные планы экспорта СПГ, и Бразилия может последовать их примеру.

Эксперты, однако, отмечают конкуренцию со стороны таких поставщиков, как США и Тринидад и Тобаго, в качестве одного из факторов, который будет ограничивать экспорт СПГ из Латинской Америки в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Среди стран Северной и Южной Америки экспортерами СПГ являются лишь США, Тринидад и Тобаго, а также Перу - единственная латиноамериканская страна в этом списке. Экспорт СПГ из США поддерживается рядом новых проектов, вводимых в эксплуатацию, та же ситуация отмечается в Тринидаде и Тобаго в связи с ростом добычи газа. Перу, однако, сокращает экспорт СПГ из-за проблем с разведкой и добычей.

Предполагаемые проекты в Аргентине, Бразилии, Чили и Мексике предусматривают создание мощностей по экспорту СПГ в объеме порядка 50 млн тонн в год. Однако эксперты Global Gas Analytics (GGA), полагают, что четырем странам придется очень постараться, чтобы ввести в строй СПГ-мощности объемом хотя бы 10 млн тонн в год к 2025 году.

Доводы в пользу того, чтобы Аргентина, Бразилия, Чили и Мексика начали экспорт СПГ, являются довольно сильными, отмечает аналитик Interfax Energy Абишек Кумар.

По оценкам GGA, доля газа в базовой структуре энергоснабжения этих стран, составлявшая 18,6% в 2000 году, поднялась в 2018 году выше 25%. При этом государства планируют наращивать долю использования возобновляемых источников энергии (помимо гидроэнергетики), стремясь сократить свою зависимость от ископаемого топлива.

Эксперты GGA полагают, что доля возобновляемых источников энергии (помимо гидроэнергетики) в структуре энергоснабжения Аргентины, Бразилии, Чили и Мексики, составила около 20% в минувшем году (16,1%) в 2000.

Таким образом, более активное использование возобновляемых источников энергии одновременно с ростом производства газа в Бразилии и Аргентине сделали экспорт СПГ естественным направлением развития.

Совокупная добыча товарного газа в Бразилии и Аргентине в 2012-2018 гг. росла в среднем на 3,4% в год, и, по оценкам GGA, будет увеличиваться в среднем на 4% в 2019-2025 гг.

В Мексике, однако, добыча газа снижается, несмотря на все попытки местных властей изменить ситуацию, и эксперты GGA ожидают, что эта тенденция сохранится, по крайней мере, до 2020 года. Падение собственной добычи подтолкнуло Мексику к наращиванию импорта трубопроводного газа из США. Доступность и дешевизна американского газа создали импульс для запуска проектов экспорта СПГ из Мексики.

Чили рассчитывает воспользоваться ростом трубопроводных поставок газа из Аргентины, чтобы стать экспортером СПГ.

Большинству проектов экспорта СПГ из стран Латинской Америки придется преодолеть серьезные барьеры, чтобы стать успешными. Главным препятствием, вероятно, станет поиск клиентов, учитывая готовящийся запуск новых СПГ-проектов в США, Канаде, Катаре, России и Мозамбике.

Кроме того, латиноамериканские страны не смогут обеспечить столь же низкие цены на газ и низкие налоги для отрасли, как в США, отмечают аналитики.

Помимо этого, с учетом экономической и политической неопределенности, инвестиционная среда в латиноамериканских странах не слишком привлекательна для масштабных вложений, которых потребуют строительство трубопроводной инфраструктуры и СПГ-предприятий.