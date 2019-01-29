Белкоммунмаш поставит в Азербайджан 4 электробуса большой вместимости

Белорусский производитель общественного электротранспорта ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» готовит к поставке в Азербайджан четыре электробуса большой вместимости, сообщается в информации на сайте «Белкоммунмаш».
Соглашение об этом было достигнуто во время визита главы Исполнительной власти Гянджи на белорусское предприятие.
«ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» посетил мэр азербайджанского города Гянджа и представители предприятия ПО «Гянджинский автомобильный завод» (ГАЗ), - отмечается в сообщении.
Азербайджанская делегация ознакомилась с процессов сборки техники производства «Белкоммунмаш». Стороны обсудили возможности сотрудничества между белорусским и азербайджанским машиностроительными предприятиями.
Исполнительный директор ГАЗ Кямран Назаров и гендиректор «Белкоммунмаш» Владимир Король подписали соглашение о сотрудничестве между предприятиями в части поставки четырех единиц электробуса большой вместимости модели Е321 для запуска пилотного электробусного маршрута в Гяндже в 2019 году и дальнейшей организации совместного сборочного производства электробусов на базе ПО «Гянджинский автомобильный завод».
Р.Бабаев
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