Белкоммунмаш поставит в Азербайджан 4 электробуса большой вместимости

Белорусский производитель общественного электротранспорта ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» готовит к поставке в Азербайджан четыре электробуса большой вместимости, сообщается в информации на сайте «Белкоммунмаш».

Соглашение об этом было достигнуто во время визита главы Исполнительной власти Гянджи на белорусское предприятие.

«ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» посетил мэр азербайджанского города Гянджа и представители предприятия ПО «Гянджинский автомобильный завод» (ГАЗ), - отмечается в сообщении.

Азербайджанская делегация ознакомилась с процессов сборки техники производства «Белкоммунмаш». Стороны обсудили возможности сотрудничества между белорусским и азербайджанским машиностроительными предприятиями.

Исполнительный директор ГАЗ Кямран Назаров и гендиректор «Белкоммунмаш» Владимир Король подписали соглашение о сотрудничестве между предприятиями в части поставки четырех единиц электробуса большой вместимости модели Е321 для запуска пилотного электробусного маршрута в Гяндже в 2019 году и дальнейшей организации совместного сборочного производства электробусов на базе ПО «Гянджинский автомобильный завод».

Р.Бабаев