Основания для девальвации в Азербайджане отсутствуют – глава ЦБА

Председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов считает несерьезными разговоры о девальвации национальной валюты.
"На сегодняшний день нет никаких предпосылок для роста курса доллара по отношению к манату. Говорить о девальвации маната на сегодняшний день несерьёзно", - сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, макроэкономическая ситуация в Азербайджане стабильная, платежный баланс исполнен с профицитом.
При этом он подчеркнул, что макроэкономическая ситуация в стране в 2019 году будет схожа с 2018 годом. «В прошлом году у нас была стабильная макроэкономическая ситуация, и мы ожидаем ее продолжения и в текущем году», - добавил он.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»