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Макроэкономика 01.02.2019 11:40

Основания для девальвации в Азербайджане отсутствуют – глава ЦБА

Председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов считает несерьезными разговоры о девальвации национальной валюты.

"На сегодняшний день нет никаких предпосылок для роста курса доллара по отношению к манату. Говорить о девальвации маната на сегодняшний день несерьёзно", - сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, макроэкономическая ситуация в Азербайджане стабильная, платежный баланс исполнен с профицитом.

При этом он подчеркнул, что макроэкономическая ситуация в стране в 2019 году будет схожа с 2018 годом. «В прошлом году у нас была стабильная макроэкономическая ситуация, и мы ожидаем ее продолжения и в текущем году», - добавил он.

А.Мамедов

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Тэги: ДЕВАЛЬВАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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