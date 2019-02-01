Основания для девальвации в Азербайджане отсутствуют – глава ЦБА

Председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов считает несерьезными разговоры о девальвации национальной валюты.

"На сегодняшний день нет никаких предпосылок для роста курса доллара по отношению к манату. Говорить о девальвации маната на сегодняшний день несерьёзно", - сказал Э.Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, макроэкономическая ситуация в Азербайджане стабильная, платежный баланс исполнен с профицитом.

При этом он подчеркнул, что макроэкономическая ситуация в стране в 2019 году будет схожа с 2018 годом. «В прошлом году у нас была стабильная макроэкономическая ситуация, и мы ожидаем ее продолжения и в текущем году», - добавил он.

А.Мамедов