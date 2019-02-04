Минсельхоз Азербайджана отбирает компании по проектированию аграрных объектов

Министерство сельского хозяйства Азербайджана отбирает компании по проектированию аграрных объектов.
Отбор проводится методом открытого тендера и включает 12 лотов.
В частности, объем работ включает проектирование: школ профессионального образования аграрного уклона; прививочного комплекса по производству виноградных прививок устойчивых к филлоксере; животноводческого комплекса для проведения селекции крупнорогатого и мелкого рогатого скота; цеха по переработке семян в Джалилабадской региональной опытной станции (РОС) НИИ семеноводства, а также проектирование работ по капремонту административного и вспомогательных зданий; работ по капремонту административного и вспомогательных зданий Тертерской РОС; работ по капремонту лаборатории и административного здания отдела технических культур НИИ «Охрана растений и технические культуры» в Самухском районе; теплиц и вспомогательных зданий в Сальянском региональном центре аграрных наук и инноваций и работ по ремонту административного здания.
Также объем работ включает проектирование лаборатории и цеха по переработке элитных семян хлопчатника в Гяндже; работ по капремонту здания факультета фармацевтики и морфологии Азербайджанского государственного аграрного университета (АГАУ); работ по капремонту цеха факультета инженерии АГАУ; работ по капремонту биолаборатории в Сабирабадском районе; работ по капремонту вспомогательного здания НИИ ветеринарии и проектирование работ по благоустройству ветеринарной клиники.
В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.
Стоимость участия в тендере по каждому из лотов составляет 100 манатов.
Тендерные предложения принимаются до 18 марта 2019 года. Процедура вскрытия тендерных предложений состоится 19 марта.
Телефон для справок: 498-02-57, контактное лицо – Камиль Ширинов.
Б.Рустамбеков
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