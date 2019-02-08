Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9316 RUR   0.0258 GBR   2.1985 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.01 0.35 Brent 62.69 0.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев 11 Фев

Макроэкономика 08.02.2019 09:24

Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 8 февраля ЦБА установил 1,928 манат/1EUR (7 февраля – 1,9316 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 февраля установил 0,0258 манат/1 RUB.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБ, ВАЛЮТЫ, КУРС


Похожие новости


Манат подорожал к евро и рублю Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю Манат подорожал к рублю, стабилен к доллару и евро Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю Манат подешевел к евро и рублю

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]