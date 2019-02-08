Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 8 февраля ЦБА установил 1,928 манат/1EUR (7 февраля – 1,9316 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 февраля установил 0,0258 манат/1 RUB.

А. Мамедов