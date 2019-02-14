Столтенбергу стоит отказаться от ультиматумов в адрес России - Шаманов

Призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в течение полугода вернуться к исполнению ДРСМД нельзя воспринимать серьезно, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Пусть он все свои ультиматумы прибережет для всех стран НАТО и для США", - сказал В.Шаманов в четверг журналистам.

После подобных высказываний "сказать, что смешно, не сказать ничего", добавил он.

Накануне Й.Столтенберг отметил, что внимание НАТО сосредоточено на сохранении договора о ракетах средней и меньшей дальности. "У России есть окно возможностей для возвращения к выполнению и соблюдению договора, потому что его действие истекает в августе. Полгода есть у России, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД. Мы продолжим работать с Россией над этим вопросом", - подчеркнул он.

Генсек отметил, что в НАТО будут готовиться "к будущему без ДРСМД и с большим числом российских ракет".