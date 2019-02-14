Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9176 RUR   0.0256 GBR   2.1871 TRY   0.3214

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.90 0.80 Brent 63.61 1.19

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Фев 17 Фев

СНГ 14.02.2019 13:43

Столтенбергу стоит отказаться от ультиматумов в адрес России - Шаманов

Призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в течение полугода вернуться к исполнению ДРСМД нельзя воспринимать серьезно, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Пусть он все свои ультиматумы прибережет для всех стран НАТО и для США", - сказал В.Шаманов в четверг журналистам.

После подобных высказываний "сказать, что смешно, не сказать ничего", добавил он.

Накануне Й.Столтенберг отметил, что внимание НАТО сосредоточено на сохранении договора о ракетах средней и меньшей дальности. "У России есть окно возможностей для возвращения к выполнению и соблюдению договора, потому что его действие истекает в августе. Полгода есть у России, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД. Мы продолжим работать с Россией над этим вопросом", - подчеркнул он.

Генсек отметил, что в НАТО будут готовиться "к будущему без ДРСМД и с большим числом российских ракет".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, НАТО, ГЕНСЕК


Похожие новости


Азербайджано-российский межкультурный диалог будет обсужден в Госдуме РФ В России предложили ограничить оборот доллара в сфере физической культуры и спорта - законопроект Парламентская делегация США встретится с председателем Госдумы РФ и Азербайджан вернутся к соглашению о свободном транзите - глава думского комитета Президент Южной Кореи 21 июня обратится к депутатам Госдумы с речью Госдума ратифицировала договор о ВТС России и Киргизии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]