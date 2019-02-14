Столтенбергу стоит отказаться от ультиматумов в адрес России - Шаманов

Призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в течение полугода вернуться к исполнению ДРСМД нельзя воспринимать серьезно, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"Пусть он все свои ультиматумы прибережет для всех стран НАТО и для США", - сказал В.Шаманов в четверг журналистам.
После подобных высказываний "сказать, что смешно, не сказать ничего", добавил он.
Накануне Й.Столтенберг отметил, что внимание НАТО сосредоточено на сохранении договора о ракетах средней и меньшей дальности. "У России есть окно возможностей для возвращения к выполнению и соблюдению договора, потому что его действие истекает в августе. Полгода есть у России, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД. Мы продолжим работать с Россией над этим вопросом", - подчеркнул он.
Генсек отметил, что в НАТО будут готовиться "к будущему без ДРСМД и с большим числом российских ракет".
Баку и Брюссель на следующей неделе обсудят вопросы сотрудничества в сфере транспорта
Глава МИД Азербайджана примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Правительство Азербайджана 15 марта отчитается перед парламентом о деятельности в 2018 году
Алекперов: трейдер ЛУКОЙЛа прекратил поставки нефтепродуктов в Венесуэлу
Азербайджан увеличил в 2018г экспорт томатов на 19%, 99% экспорта пришлось на Россию
Остаток на начало 2019г по средствам, привлеченным ЦБ Азербайджана посредством размещения нот, превысил 1 млрд манатов
Средний размер пенсий в Азербайджане увеличится на 5% - Минтруд
С 1 марта минимальная пенсия в Азербайджане составит 160 манатов – министр труда
Девичья башня вошла в топ-5 самых романтичных мест СНГ ко Дню святого Валентина
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома и благоустройство Бейлагана
Президент Алиев пообедал с солдатами в новой воинской части в Бейлагане
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
С участием Компании AzerTelecom было проведено мероприятие, посвященное Международному дню безопасного Интернета
Элеонора Митрофанова обозначила приоритеты Россотрудничества в развитии российско-азербайджанского гуманитарного диалога
Bakcell и ENGINET провели семинары по случаю «Дня безопасного Интернета»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»