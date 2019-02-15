Новый поезд между Дагестаном и Азербайджаном будет иметь сокращенную процедуру таможенной проверки

Новый поезд между Дагестаном и Азербайджаном будет иметь сокращенную процедуру прохождения таможни, заявил глава республики Дагестан Владимир Васильев.

«Пуск нового поезда между Дагестаном и Азербайджаном очень важен для развития туризма в республике. Стоит отметить, что данный поезд будет иметь сокращенную процедуру таможенной проверки», - сказал В.Васильев на встрече с председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, сообщает сайт главы Дагестана.

Как ранее сообщалось, Дагестан запустит новые электропоезда, которые будут следовать из Махачкалы до границы с Азербайджаном. По маршруту будут курсировать два состава. В ближайшее время также планируется рассмотрение вопросов увеличения и ввода дополнительных пар поездов по направлениям Махачкала – Хасавюрт, Дербент – граница с Азербайджаном.

А.Мамедов