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Транспорт и связь 15.02.2019 12:58

Новый поезд между Дагестаном и Азербайджаном будет иметь сокращенную процедуру таможенной проверки

Новый поезд между Дагестаном и Азербайджаном будет иметь сокращенную процедуру прохождения таможни, заявил глава республики Дагестан Владимир Васильев.

«Пуск нового поезда между Дагестаном и Азербайджаном очень важен для развития туризма в республике. Стоит отметить, что данный поезд будет иметь сокращенную процедуру таможенной проверки», - сказал В.Васильев на встрече с председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, сообщает сайт главы Дагестана.

Как ранее сообщалось, Дагестан запустит новые электропоезда, которые будут следовать из Махачкалы до границы с Азербайджаном. По маршруту будут курсировать два состава. В ближайшее время также планируется рассмотрение вопросов увеличения и ввода дополнительных пар поездов по направлениям Махачкала – Хасавюрт, Дербент – граница с Азербайджаном.

А.Мамедов

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Тэги: ДАГЕСТАН, ПОЕЗД, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]