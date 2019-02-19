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Транспорт и связь 19.02.2019 19:07

Баку и Вена могут расширить экономсотрудничество - Мустафаев

Баку и Вена обладают потенциалом для расширения экономического сотрудничества, считает министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Ш.Мустафаев во вторник провел в Баку встречу с исполнительным директором австрийской компании ÖBB Holding AG Андреасом Маттеном, сообщает Минэкономики.

«Министр на встрече отметил, что азербайджано-австрийский товарооборот удвоился в 2018 году. По его словам, в Азербайджане в настоящее время действуют порядка 50 австрийских компаний, между странами имеется потенциал для расширения экономического сотрудничества», - отмечается в сообщении.

По его словам, Азербайджан также обладает благоприятным географическим месторасположением, что расширяет транзитно-логический потенциал страны, а также позволяет использовать возможности различных международных транспортных коридоров при перевозке грузов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АВСТРИЯ, СВЯЗИ, ПОТЕНЦИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]