Баку и Вена могут расширить экономсотрудничество - Мустафаев

Баку и Вена обладают потенциалом для расширения экономического сотрудничества, считает министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
Ш.Мустафаев во вторник провел в Баку встречу с исполнительным директором австрийской компании ÖBB Holding AG Андреасом Маттеном, сообщает Минэкономики.
«Министр на встрече отметил, что азербайджано-австрийский товарооборот удвоился в 2018 году. По его словам, в Азербайджане в настоящее время действуют порядка 50 австрийских компаний, между странами имеется потенциал для расширения экономического сотрудничества», - отмечается в сообщении.
По его словам, Азербайджан также обладает благоприятным географическим месторасположением, что расширяет транзитно-логический потенциал страны, а также позволяет использовать возможности различных международных транспортных коридоров при перевозке грузов.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»