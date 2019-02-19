Баку и Вена могут расширить экономсотрудничество - Мустафаев

Баку и Вена обладают потенциалом для расширения экономического сотрудничества, считает министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Ш.Мустафаев во вторник провел в Баку встречу с исполнительным директором австрийской компании ÖBB Holding AG Андреасом Маттеном, сообщает Минэкономики.

«Министр на встрече отметил, что азербайджано-австрийский товарооборот удвоился в 2018 году. По его словам, в Азербайджане в настоящее время действуют порядка 50 австрийских компаний, между странами имеется потенциал для расширения экономического сотрудничества», - отмечается в сообщении.

По его словам, Азербайджан также обладает благоприятным географическим месторасположением, что расширяет транзитно-логический потенциал страны, а также позволяет использовать возможности различных международных транспортных коридоров при перевозке грузов.

Н.Аббасова