Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан» рассказал о перспективах азербайджано-российского военного сотрудничества, представил свое видение нагорно-карабахского урегулирования.

- Можно ли ожидать в ближайшем будущем прогресса в процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта?

- Несмотря на то, что переговоры ведутся очень давно, к практическим результатам они не привели. Можно бесконечно созывать различные группы, заседания, вести переговоры, организовывать встречи, однако, практического решения карабахской проблемы пока не видно. Более того, новый премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает в дополнение к участию в переговорном процессе Баку и Еревана привлечь к нему еще и представителей самопровозглашенного режима Нагорного Карабаха. На что в Баку реагируют: ну, хорошо, в таком случае пусть в переговорах участвует и азербайджанская община Нагорного Карабаха, а также азербайджанцы, изгнанные из соседних с ним семи районов, принадлежность которых к Азербайджану не оспаривается даже в Армении.

Как видно, никакого продвижения в переговорах нет. Поэтому ситуация абсолютно тупиковая. Огромное количество беженцев, лишенных родины, своего очага. Я формулирую эту позицию не против Армении и не в пользу Азербайджана. Есть объективная реальность. Есть оккупированные территории, есть беженцы. Поэтому вопрос требует решения.

- На днях экс-президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что в отличие от предыдущих трех президентов Армении, программа премьер-министра Николы Пашиняна по карабахскому вопросу неизвестна.

- У меня такое ощущение, что у Пашиняна вообще нет никакой программы. По той причине, что человек был оппозиционером, причем не системным оппозиционером. Пришел к власти в результате бархатной, цветной революции. А что такое цветная революция? Это, пусть и легитимный, но государственный переворот. А вопрос заключается в том, что армянский народ с приходом Пашиняна хочет лучшей жизни.

Это объективное право любого народа требовать от своих лидеров лучшей жизни. Состоялись выборы, соответственно, партия Пашиняна получила парламентское большинство. Сформировано правительство. У тебя в руках все рычаги реальной власти. Теперь стрелки уже ни на кого не переведешь. Ты отвечаешь перед народом Армении за его дальнейшую судьбу. Однако, я читаю заявление господина Пашиняна о том, что а чего вы ко мне предъявляете претензии? Дескать, каждый должен сам... И зачем тогда ты власть то брал? Поэтому у меня ощущение, что у него нет вообще программы.

Я желаю армянскому народу процветания. Я желаю, чтобы Пашинян дал безумный экономический рост, привлек инвесторов. Потому что чем стабильнее и богаче будет Армения, тем лучше будет всем на постсоветском пространстве. Однако, у меня сильные сомнения, что он способен дать такой результат. А если он не даст такой результат, возникает вопрос о власти. Как ее удерживать? И здесь необходим либо образ врага, либо война, либо охота на ведьм. Чем, собственно, сегодня армянские власти и занимаются, преследуя предыдущих руководителей, что носит характер охоты на ведьм и сведения счетов. У меня сильные сомнения относительно того, что люди, занимающиеся сведением счетов со своими политическими оппонентами, могут дать конструктивную программу развития Армении.

- Кремль в прошлом году выражал недовольство политикой, проводимой Пашиняном, обвиняя его в предательстве российских интересов…

- Армения – суверенное государство, самостоятельно определяет свой путь развития. Хочет быть с Россией? Мы только за. Мы хотим, чтобы Армения была с Россией. Мы хотим, чтобы Армения была нашим стратегическим союзником. Хотят ли этого нынешние армянские власти? Складывается впечатление, что они пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, заигрывание с НАТО, с США, с другой, добрые слова в адрес России. Но так не бывает. Надо все-таки определяться. Если вы с Россией, то зачем тогда проводить неделю НАТО? Зачем развивать отношения в военной сфере с Грузией?

Но извините, в этом случае не надо нас упрекать в том, что для нас Армения больше никто. У нас тоже будет многовекторная политика. При всем уважении к Армении. Естественно, мы негативно смотрим на сближение Армении с НАТО, проведение недели НАТО в Ереване. Армения - член ОДКБ, а не нейтральное государство.

- Тогда как объяснить недавний запрет США на визит главы МИД Армении Мнацаканяна в Вашингтон, в связи с тем, что в Ереване приняли решение направить миротворцев в Сирию?

- Известно, что посольство США в Ереване - самое большое на постсоветском пространстве. Оно стояло за событиями цветной революции. Пашинян взял власть. Человек, в принципе, умный. Ждет, что же будет дальше со стороны США? А дальше финансовой поддержки нет. Бесплатных поставок оружия нет. Только рекомендации. А со стороны России вот тебе и газ, и все дела. Поэтому, естественно, посылка армянской гуманитарной миссии в Сирию, я это приветствую двумя руками, это вынужденный ход. Все это исходит из понимания, что с Россией надо сближаться, потому что от США, от Запада пока ничего нет конкретного, кроме советов. А советами сыт не будешь. Здесь и российский газ, и экономические связи, и оружие, опять же кредиты.

Поэтому то, что сейчас США проявляет определенного рода недовольство - это понимаемо. Политика Еревана, она сейчас очень двоякая. Сначала было резкое движение в сторону от России. А сейчас как бы осознали реалии. Пока идет лавирование. Мягко говоря, это вызывает определенную степень настороженности. Насколько искренни наши армянские партнеры в заявлении, что Россия стратегический партнер. Смотрим внимательно, наблюдаем. Опять же, при всем уважении к Армении, если она проводит многовекторную политику, то и Россия будет проводить многовекторную политику.

Армения будет для нас всего лишь одной из стран, с кем мы развиваем отношения.

В этом плане Азербайджан для нас точно такой же, как Армения. Только если Ереван просит кредиты, и мы ему помогаем, то Баку платит нам миллиарды, покупая у нас оборудование, оружие. Ну почему мы не должны в угоду Армении развивать отношения с Азербайджаном? Высказываются какие-то там претензии, обвинения в проазербайджанской политике… Россия реализует политику собственных национальных интересов. Армения, будучи нашим партнером, должна, все-таки, понимать, что для Москвы первичны российские национальные интересы. При всем уважении к армянским национальным интересам.

А национальные интересы России заключаются, в том числе в том, чтобы развивать отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и с другими странами. Что и как выгодно для России, мы так и будем действовать.

- В прошлом году на различных уровнях в России говорилось, что Азербайджан является единственным надежным партнером Москвы на Кавказе…

- Да. Азербайджан наш надежный союзник. Что мы можем сказать плохого про Азербайджан? Ничего. Если реально наши интересы совпадают, если реально Баку нас поддерживает. Если реально Ильхам Алиев один из лучших внешнеполитических коллег.

- Стало традицией организовывать в Баку переговоры представителей военного руководства России и США…

- Да, потому что здесь нам комфортно разговаривать с американцами. И нам не комфортно разговаривать с ними в США, не комфортно им с нами в России разговаривать. Нужна площадка. Азербайджан в силу своего международного статуса и авторитета предоставляет нам такую площадку. Здесь встречаются наши начальники генеральных штабов: Герасимов и его американский коллега из объединенного комитета начальников штабов ВС США.

Да, это показатель статуса Азербайджана. Мы здесь можем встречаться, разговаривать. Потому что авторитетная страна, уважаемая. Ведет себя грамотно. Здесь никто саблями не машет и танцев не танцует. Здесь делается реальная политика. Азербайджан серьезная страна, серьезная во всех отношениях. И мы рады, что здесь такие контакты с США в условиях мировой турбулентности мы можем проводить. Это важно для нас. Пусть это никого не смущает.

Беседовал Расим Бабаев