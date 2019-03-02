Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана

В феврале исполнилось 31 год с событий в Сумгаите и 27 лет резне в Ходжалы. Сумгаитские события считаются отправной точкой начала армянской агрессии против Азербайджана, а геноцид в Ходжалы стал высшей точкой бесчеловечности по отношению к азербайджанцам со стороны армян. С Сумгаита армянскими националистами началась кампания для отторжения Нагорного Карабаха от Азербайджана. Обо всех этих событиях в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан» рассказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
В конце февраля 1988 года произошли погромы на национальной почве в г.Сумгаит Азербайджанской СССР. Как бы Вы охарактеризовали эти события?
Кровавые события Сумгаита стали частью глубоко продуманной и тщательно запланированной провокации против Азербайджана. Проведённое Генеральной Прокуратурой СССР расследование событий в Сумгаите выявило многих исполнителей и соучастников имевших место погромов, установило общее количество жертв, составивших 32 человека, среди которых были и 6 азербайджанцев. Были собраны многочисленные свидетельские показания армян Сумгаита об основном зачинщике событий – этническом армянине Эдуарде Григоряне, возглавившим шествие против армян и собственноручно убившим шестерых и изнасиловавшим трех лиц армянской национальности. Приговорённый советским судом к 12 годам лишения свободы Э.Григорян впоследствии был переведён для отбывания наказания в Армению, где вскоре был освобождён.
Информация об армянских жертвах погромов была моментально растиражирована по всему миру армянскими журналистами, заблаговременно приехавшими в Сумгаит и ожидавших начало погромов. Сразу же была развернута оголтелая кампания клеветы против всего азербайджанского народа, который был представлен армянским пропагандистским рупором в качестве «варваров» и «кровопийц», жить вместе с которым «цивилизованным» и «многострадальным» армянам никак не представляется возможным.
Развитие событий, предшествовавших погромам в Сумгаите и последовавших за ним, со всей наглядностью демонстрирует, что все они являлись звеньями одной цепи, укладывающейся в один общий зловещий план, заключавшийся в отторжении Нагорно-Карабахского региона Азербайджана под лозунгами «Миацум» («Anschluss») и передачи его Армении. Эта изрядно заезженная пластинка крутится вот уже свыше тридцати лет, пытаясь расположить к нацистским по своим идеологическим основаниям территориальным притязаниям Армении к Азербайджану.
Последующие события показали, что выгодополучателями от этих событий стали армянские националисты и лидеры «карабахского движения», пришедшие к власти в Армении на кровавой волне межэтнического противостояния. С этой целью дашнакствующие деятели, взявшие под контроль умы армянской общественности, еще с конца 1980-х годов приступили к насильственному изгнанию азербайджанцев из районов их исторического компактного проживания в тогдашней Армянской ССР. Это делалось, дабы предотвратить возможное встречное требование азербайджанской стороны, которое могло бы быть выдвинуто в ответ на армянские притязания в отношении Нагорного Карабаха.
Очевидно, что организаторы насильственного изгнания азербайджанцев из Армении, которые стали в массовом порядке прибывать в Азербайджан, в значительной степени именно в Сумгаит, понимали какое общественное негодование и эмоциональный фон это вызовет в городе. И на этом фоне армянские националисты, собрав часть депутатов армянской национальности областного совета НКАО, 20 февраля 1988 г. выступают с ходатайством о «миацуме». А уже 22 февраля в Нагорном Карабахе было убито два азербайджанца, ставших первыми жертвами армянской агрессии на территории Азербайджанской ССР.
В армянских СМИ и социальных сетях зачастую проводятся параллели между событиями в Сумгаите и резней в Ходжалы. Просматривается ли связь на Ваш взгляд в совершении этих событий?
Виновные в организации сумгаитских погромов армянские националисты и их идеологические наследники пытаются увязать акт геноцида против азербайджанцев в Ходжалы с событиями в Сумгаите: мол, это своего рода месть. Тут налицо очередное явное искажение фактов и попытка передёргивания, ибо если посмотреть на эти события непредвзято, то становится очевидно: единственная параллель между двумя трагедиями состоит в том, что обе они были спланированы, подготовлены и осуществлены в рамках агрессии Армении против Азербайджана.
Как уже было отмечено, было открыто судебное дело по событиям Сумгаите 27-29 февраля 1988 г. По итогам судебного расследования в отношении 92 человек, признанных виновными, были вынесены приговоры суда, в том числе один смертный. К слову, в отношении виновных в убийстве 217 азербайджанцев в Армянской ССР при их изгнании с мест компактного проживания не было принято никаких мер.
Однако, если по сумгайытским событиям были вынесены судебные приговоры, то виновники геноцида в Ходжалы всё ещё остаются безнаказанными. В этой связи, изобличение преступлений против азербайджанского народа и их международное порицание станут той точкой, которая положит конец веренице лжи, порождающей новую ложь. Распространение правды о бесчеловечной сути агрессии Армении против Азербайджана, зиждущейся на нацистской идеологии цехакронизма Нжде Гарегина, способно избавить наш регион от повторения подобных трагедий в будущем.
Беседовал Фардин Исазаде
Распространение правды об армянской агрессии против Азербайджана предотвратит повторения трагедий, подобных Ходжалы - МИД
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