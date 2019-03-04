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Дальнее зарубежье 04.03.2019 12:41

Пекинский международный аэропорт Дасин будет введен в эксплуатацию в срок - до 30 сентября

Пекинский международный аэропорт Дасин будет введен в эксплуатацию до 30 сентября 2019 года, подтвердил глава Управления гражданской авиации КНР Фэн Чжэнлинь.

Строительство главного терминала аэропорта завершено, продолжаются работы по внутренней отделке, а также установке и испытанию электромеханического оборудования, сообщает агентство "Синьхуа".

По словам главы Управления гражданской авиации КНР, все работы будут завершены до 30 июня, как и ожидалось. Аэропорт будет готов к запуску в эксплуатацию после завершения летной проверки.

К этому моменту в аэропорт можно будет добраться на метро или по высокоскоростной железной дороге.

Новый аэропорт находится на границе южного района Пекина Дасин и города Ланфан провинции Хэбэй. Ожидается, что к 2021 году аэропорт будет ежегодно обслуживать 45 млн пассажиров, а к 2025 году - 72 млн человек.

На данный момент главным аэропортом Пекина является Шоуду к северо-востоку от города. Пуск в эксплуатацию Дасина, расположенного к югу от китайской столицы, позволит существенно разгрузить Шоуду.

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Тэги: КИТАЙ, СТОЛИЦА, АЭРОПОРТ, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]