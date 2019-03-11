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Дальнее зарубежье 11.03.2019 19:19

Проигравшая выборы в парламент Эстонии партия Центра хочет сформировать новое правительство

В Эстонии правящая партия Центра, проигравшая на парламентских выборах крупнейшей оппозиционной партии Реформ, заявила о готовности сформировать новую коалицию с Консервативной народной партией Реформ (EKRE) и партией Isamaa (Отечество).

Как сообщила в понедельник после заседания правления партии пресс-секретарь центристов, "партия решила начать с ними консультации о формировании правительства".

8 марта партия Центра заявила об отказе войти в коалицию, формируемую реформистами. По словам председателя партии Центра, действующего премьер-министра Юри Ратаса, главной причиной отказа стало требование реформистов отменить нынешнюю налоговую систему, введенную центристами. "Эти изменения отнимут деньги у пенсионеров, молодых семей, сократят детские пособия", - считает лидер центристов. Он подчеркнул также, что ему не нравится ультимативный тон, с которым реформисты предложили начать переговоры о правящем союзе.

На прошедших 3 марта парламентских выборах реформисты получили 34 депутатских мандата из 101, центристы 26. Реформисты заявили, что готовы создать коалицию с центристами или с социал-демократами (10 мандатов) и "отечественниками" (12 мандатов).

В то же время реформисты еще до выборов заявляли о нежелании вести переговоры о коалиции с консерваторами, которую они рассматривают как "евроскептическую" политическую организацию, ксенофобную, резко выступающую против иммиграционной политики ЕС. Однако в народе EKRE пользуется большой популярностью, и она продемонстрировала рост поддержки в ходе выборов, увеличив свое присутствие в парламенте почти в три раза: с 7 до 19 мест.

8 марта после отказа центристов войти в коалицию реформисты пригласили к переговорам Социал-демократическую партию, провалившуюся на выборах: вместо 15 мандатов, полученных на выборах 2015 года, она получили в этом году только 10.

В результате местные политологи и эксперты не исключают, что реформистам, несмотря на победу на выборах, не удастся создать коалицию и правящий союз могут вновь возглавить центристы.

Праволиберальная, представляющая интересы крупного капитала партия Реформ во главу угла своей предвыборной кампании поставила три основных вопроса: изменение налоговой политики, сохранение жесткого курса в области гражданства и перевод русских школ и детских садов на эстонский язык обучения.

В то же время центристы, за которых традиционно голосуют 70-80% русскоговорящего населения, выступают смягчение политики гражданства, сохранение русской школы в ее нынешнем виде, за поддержку пенсионеров и социально слабо защищенных слоев населения.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАРТИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]