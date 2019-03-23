Баку и Монтевидео довольны началом экспорта в Уругвай нефти из Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил в рамках официального визита в Уругвай развитие двусторонних отношений между Баку и Монтевидео, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«На встречах Эльмара Мамедъярова с вице-президентом Уругвая, председателем Сената Лусией Тополански и спикером Палаты представителей Сесилией Боттино была высоко оценена активизация двусторонних отношений между странами и, особенно, роль межпарламентской дипломатии», - говорится в сообщении.
В этой связи был подчеркнут вклад межпарламентских групп дружбы в развитие двустороннего сотрудничества.
На встречах было выражено удовлетворение развивающимися по восходящей линии связями в политической сфере, отмечено, что двустороннее сотрудничество охватывает сферы экономики, энергетики, транспорта и АПК. «В данном контексте было положительно оценено начало поставок в Уругвай азербайджанской нефти», - отмечается в сообщении.
Э.Мамедъяров информировал своих собеседников о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнув, что провокационная деятельность армянских общин в различных странах негативно влияет на достижение мира по Карабаху.
Руководители уругвайского парламента, в свою очередь, подчеркнули, что Монтевидео с уважением относится к позиции Азербайджана и является сторонницей урегулирования конфликта в рамках международного права.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»