Президент Алиев отмечает наличие недочетов в системе страхования имущества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии проблем со страхованием рисков предпринимателей.
«Традиционно, в развитых странах в подобных ситуациях всю финансовую нагрузку на себя берут страховые компании, (поскольку - ИФ) все товары страхуются. Однако, к сожалению, в Азербайджане в сфере страхования есть пустоты и во многих случаях мы это видим», - заявил И.Алиев в четверг на совещании, в связи с пожаром, произошедшим 26 марта в торговом центре Diglas на территории Низаминского района Баку.
Глава государства напомнил, что в ходе недавних землетрясений в Исмаыллинском, Агсуинском и Шемахинском районах страны нескольким тысячам домов был нанесен ущерб, «и ни один домов не был застрахован». И.Алиев подчеркнул, что государство оказывало и оказывает поддержку пострадавшим в ходе землетрясений – для пострадавших стоятся новые дома.
«Предпринимателям рекомендуется страховать свой товар, в этом случае они могут быть полностью уверены, что в случае ЧП их имущество не пропадет», - сказал И.Алиев.
Президент также поручил владельцам торгового центра Diglas обеспечить выдачу пострадавшим в ходе пожара предпринимателям госсредств в полном объеме.
«Государство незамедлительно окажет материальную помощь предпринимателям, чтобы они могли выйти из сложившейся ситуации. Что же касается владельцев торгового центра, то они обеспечат выдачу средств выделенных государством для предпринимателей в полном объеме», - сказал И.Алиев.
Глава государства подчеркнул, что в дальнейшем будут предприняты определенные шаги для обеспечения предпринимателей работой.
Как сообщалось ранее, пожар в ТЦ Diglas начался в 8.12 утра 26 марта. По словам главы МЧС Кемаледдина Гейдарова, причиной пожара в ТЦ стало возгорание в соседней донярной.
К.Гейдаров подчеркнул, что МЧС с 2015 года направляло руководству ТЦ и Исполнительной власти Низаминского района уведомления о том, что в центре имеют место нарушения противопожарной безопасности.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 225 УК (Нарушение правил пожарной безопасности).
По предварительным оценкам от пожара пострадало имущество до 1 тыс. предпринимателей. Сумма ущерба в настоящее время оценивается.
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