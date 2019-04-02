Азерэнержи в I квартале увеличило выработку электроэнергии на 2,5%

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в I-ом квартале 2019 года произвело 6 млрд 151 млн кВт/ч электроэнергии, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
«В январе-марте 2019 года Азерэнержи произвело 6 млрд 151 млн кВт/час электроэнергии. Это на 153 млн кВт/час или на 2,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года », - отметили в Азерэнержи.
По данным Азерэнержи, в I–ом квартале 2019 года объем экспорта электроэнергии из Азербайджана составил 512,24 млн кВт/час, в том числе в марте – 161 млн кВт/час.
В 2018 году Азерэнержи произвело 22 млрд 521 тыс. кВт/час электроэнергии. При этом, в минувшем году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 413,2 млн кВт/час, из которых в Россию - 121,4 млн кВт/час, Грузию – 1 млрд 230,1 млн кВт/час, Турцию - 13,4 млн кВт/час, Иран – 48,3 млн кВт/час.
В 2019 году выработка прогнозируется на уровне 23,55 млрд кВт/час, экспорт электроэнергии - 1,5 млрд кВт/час.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»