Задержан седьмой из девяти сбежавших из СИЗО в Туве

Полицейские в Туве задержали еще одного мужчину, сбежавшего в группе из девяти арестантов из СИЗО, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина 1985 года рождения обнаружен сотрудниками МВД по республике Тыва в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района во дворе одного из домов, по улице Чургуй-оола и доставлен в полицию", - сказала И.Волк.

Таким образом, на свободе остаются еще двое сбежавших, они находятся в розыске.

Как сообщалось, 14 апреля из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" совершили побег девять задержанных, причинив телесные повреждения дежурному сотруднику. Для координации действий сотрудников полиции в Межмуниципальном отделе МВД России "Барун-Хемчикский" был развернут Оперативный штаб МВД по Республике Тыва, который возглавил министр внутренних дел по республике генерал-майор полиции Александр Щур.

В первые дни проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны шестеро сбежавших. Работа по установлению местонахождения еще двоих продолжается.