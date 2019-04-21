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СНГ 21.04.2019 19:15

Задержан седьмой из девяти сбежавших из СИЗО в Туве

Полицейские в Туве задержали еще одного мужчину, сбежавшего в группе из девяти арестантов из СИЗО, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина 1985 года рождения обнаружен сотрудниками МВД по республике Тыва в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района во дворе одного из домов, по улице Чургуй-оола и доставлен в полицию", - сказала И.Волк.

Таким образом, на свободе остаются еще двое сбежавших, они находятся в розыске.

Как сообщалось, 14 апреля из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" совершили побег девять задержанных, причинив телесные повреждения дежурному сотруднику. Для координации действий сотрудников полиции в Межмуниципальном отделе МВД России "Барун-Хемчикский" был развернут Оперативный штаб МВД по Республике Тыва, который возглавил министр внутренних дел по республике генерал-майор полиции Александр Щур.

В первые дни проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны шестеро сбежавших. Работа по установлению местонахождения еще двоих продолжается.

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Тэги: РОССИЯ, ТУВА, ПОБЕГ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]