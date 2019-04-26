Азербайджан планирует перейти на полимерные деньги –глава ЦБА

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в перспективе рассчитывает ввести в оборот полимерные купюры, сказал глава ЦБА Эльман Рустамов.

«Хлопчатобумажные банкноты в виду длительного использования со временем теряют свой первозданный вид и портятся, что приводит к дополнительным расходам. В связи с этим, мы планируем в будущем использовать практику развитых стран и перейти на более стойкие полимерные купюры», - заявил Э. Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

Глава ЦБА отметил, что в обороте на сегодняшний день находятся 213 млн купюр стоимостью 8,3 млрд манатов.

«Наиболее изнашиваемыми являются купюры достоинством в 1, 5 и 10 манатов. Их годовой износ составляет 80%. Годовой износ банкнот номиналом в 20 манатов составляет 60%», - отметил Э. Рустамов.

А.Мамедов