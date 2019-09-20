МИД РФ оценил вклад Халафова в укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Россией

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов награжден нагрудным знаком МИД России «За вклад в международное сотрудничество» в связи с 60-летним юбилеем.

Награду Халафову вручил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и зачитал письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова

«В ходе встречи был отмечен значительный вклад Халафова в укрепление многовекторного азербайджано-российского сотрудничества»,- отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде