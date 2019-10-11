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Регион 11.10.2019 15:46

В Госдуме РФ считают установку мемориала Нжде в Армавире уголовным преступлением

Депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев возмущен установкой мемориала нацистскому последователю Гарегину Нжде в городе Армавир (Краснодарский край) и считает это уголовным преступлением.

«Наш народ десятилетиями по праву считал себя народом-освободителем. Именно русские войска пешком прошли тысячи километров, выбивая фашистов чуть ли не из каждого европейского города – вплоть до Берлина. Прошло не так много по историческим масштабам лет, и чем нам отвечают? Масштабно сносят памятники советскому солдату-освободителю. Западу не нужна неудобная память о доблестном подвиге советского народа, о том, какой ценой это далось нашим предкам. Но свято место пусто не бывает. В Армении поставили памятник Герегину Нжде! Есть официальные бумаги, доказывающие, что он ставленник нацистов – вербовал в Болгарии агентов для диверсий в тылу Красной армии. А ему ставят памятник», - заявил Савельев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, он испытал большее возмущение, когда узнал, что мемориал Нжде поставили и в Краснодарском Армавире.

«На мой взгляд, это должно быть квалифицировано, как уголовное преступление - «реабилитация нацизма» - и никак иначе. И по российским, и по международным законам. Памятники Нжде – это героизация нацистского преступника. Других мнений тут быть не может. Если Армении нужен герой – почему не вспоминают о Баграмяне – маршале Советского Союза и дважды Герое Советского Союза, который громил нацистов на Юго-Западном фронте, а затем возглавил Белорусский фронт? У Армении есть выдающиеся герои, сыгравшие серьезную роль в приближении Великой Победы, однако почему на пьедестал тащат крайне сомнительных личностей, вроде Нжде. Это заставляет задуматься о реальной подоплеке таких вещей», - отметил он.

Савельев добавил, что «Россия должна дать адекватный ответ подобным явлениям».

А.Азизов

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Тэги: ГОСДУМА, НЖДЕ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]