Странам-гарантам Астанинского переговорного процесса по Сирии необходимо обсудить турецкую операцию в Сирии, считает глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Данные события, которые разворачиваются в Сирии, говорят о том, что Астанинский процесс не теряет актуальности, наоборот, говорит о том, что странам, которые участвуют в наведении порядка, нужно сесть за стол переговоров", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос журналистов, может ли операция Турции в Сирии поставить под угрозу Астанинский процесс.
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