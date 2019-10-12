Странам-гарантам Астанинского переговорного процесса по Сирии необходимо обсудить турецкую операцию в Сирии, считает глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Данные события, которые разворачиваются в Сирии, говорят о том, что Астанинский процесс не теряет актуальности, наоборот, говорит о том, что странам, которые участвуют в наведении порядка, нужно сесть за стол переговоров", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос журналистов, может ли операция Турции в Сирии поставить под угрозу Астанинский процесс.