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Регион 12.10.2019 11:00

Операция Турции в Сирии должна стать одной из тем обсуждения на "астанинском процессе" - глава МИД Казахстана

Странам-гарантам Астанинского переговорного процесса по Сирии необходимо обсудить турецкую операцию в Сирии, считает глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Данные события, которые разворачиваются в Сирии, говорят о том, что Астанинский процесс не теряет актуальности, наоборот, говорит о том, что странам, которые участвуют в наведении порядка, нужно сесть за стол переговоров", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос журналистов, может ли операция Турции в Сирии поставить под угрозу Астанинский процесс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]