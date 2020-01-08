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Дальнее зарубежье 08.01.2020 15:38

Французские военные останутся в Ираке

Французские власти не планируют выводить свои силы с территории Ирака, сообщает в среду сайт газеты "Фигаро".

Издание сообщает со ссылкой на источник в правительстве, что все 160 французских военнослужащих, служащих в настоящее время в Ираке, останутся в этой стране.

Кроме того, во французском генштабе заявили, что военнослужащие Франции не пострадали во время проведенного Ираном в ночь на среду обстрела иракских баз, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Франция является членом этой коалиции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАК, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]