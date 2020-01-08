Французские военные останутся в Ираке

Французские власти не планируют выводить свои силы с территории Ирака, сообщает в среду сайт газеты "Фигаро".
Издание сообщает со ссылкой на источник в правительстве, что все 160 французских военнослужащих, служащих в настоящее время в Ираке, останутся в этой стране.
Кроме того, во французском генштабе заявили, что военнослужащие Франции не пострадали во время проведенного Ираном в ночь на среду обстрела иракских баз, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Франция является членом этой коалиции.
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