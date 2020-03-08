Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.0251 GBR   2.2024 TRY   0.2778

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.90 -0.88 Brent 49.99 -1.14

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.03.2020 12:41

В Армении госпитализировали арестованного экс-президента Кочаряна из-за резкого повышения давления

Находящийся под арестом экс-президент Армении Роберт Кочарян поздно вечером в субботу был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья.

"Из-за резкого повышения артериального давления и ухудшения самочувствия Роберт Кочарян госпитализирован в ереванский медцентр "Наири". По результатам пока еще продолжающегося обследования будет принято решение о дальнейшем лечении. Сейчас Роберт Кочарян чувствует себя хорошо", - сообщил журналистам руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян.

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Ранее в мае 2018 года Кочарян был освобождён решением суда под личное поручительство бывшего и действующего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, однако Апелляционный суд в июне 2018 года принял решение о его аресте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


Похожие новости


Партия экс-президента Армении Саргсяна не будет участвовать в кампании по проведению конституционного референдума Дело экс-президента Армении Саргсяна направлено в суд - Генпрокуратура Следствие получило достаточные доказательства для обвинительного заключения по делу экс-президента Армении Саргсяна В Армении арестован племянник экс-президента Саргсяна Арестовано имущество бывшего президента Армении Саргсяна Обвинения против экс-президента Армении Саргсяна остаются в силе, несмотря на его неприкосновенность - Генпрокуратура

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]