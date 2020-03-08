В Армении госпитализировали арестованного экс-президента Кочаряна из-за резкого повышения давления

Находящийся под арестом экс-президент Армении Роберт Кочарян поздно вечером в субботу был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья.
"Из-за резкого повышения артериального давления и ухудшения самочувствия Роберт Кочарян госпитализирован в ереванский медцентр "Наири". По результатам пока еще продолжающегося обследования будет принято решение о дальнейшем лечении. Сейчас Роберт Кочарян чувствует себя хорошо", - сообщил журналистам руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян.
Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
Ранее в мае 2018 года Кочарян был освобождён решением суда под личное поручительство бывшего и действующего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, однако Апелляционный суд в июне 2018 года принял решение о его аресте.
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