Минфин США привлечет дополнительно $2 трлн во II полугодии

Министерство финансов США планирует привлечь во втором полугодии дополнительно $2 трлн из-за необходимости выделения значительных средств на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями.
Согласно планам ведомства, в июле-сентябре чистый объем рыночных заимствований составит $947 млрд, что станет рекордным квартальным показателем. В результате в целом за 2020 год показатель достигнет $4,5 трлн. Это более чем втрое превосходит сумму за прошлый год ($1,28 трлн). Кроме того, она больше объема заимствований во время и после финансового кризиса 2008 года, отмечает Wall Street Journal.
Чистый объем привлечений долговых обязательств в октябре-декабре запланирован на уровне $1,216 трлн.
В заявлении министерства говорится, что его новые оценки заимствований на третий и четвертый кварталы "предполагают, что потребуется $1 трлн дополнительных заимствований в ожидании принятия дополнительного законодательства в ответ на пандемию COVID-19".
Во втором квартале нетто-объем заимствований Минфина составил $2,75 трлн.
Аналитики полагают, что увеличение объемов размещения вряд ли подорвет аппетит инвесторов к гособлигациям в этом году, поскольку Федеральная резервная система проводит программу выкупа активов и обещает придерживаться мягкой денежно-кредитной политики. Это вызывает рост котировок и толкает доходности госбумаг к рекордным минимумам.
Доходность 10-летних US Treasury во вторник находится около 0,54% годовых по сравнению с 0,68% месяц назад.
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