Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0018 RUR   0.0233 GBR   2.2239 TRY   0.2438

Цена на нефть

03.08   $/bbl WTI 41.01 0.74 Brent 44.15 0.63

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.08.2020 21:17

Минфин США привлечет дополнительно $2 трлн во II полугодии

Министерство финансов США планирует привлечь во втором полугодии дополнительно $2 трлн из-за необходимости выделения значительных средств на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями.

Согласно планам ведомства, в июле-сентябре чистый объем рыночных заимствований составит $947 млрд, что станет рекордным квартальным показателем. В результате в целом за 2020 год показатель достигнет $4,5 трлн. Это более чем втрое превосходит сумму за прошлый год ($1,28 трлн). Кроме того, она больше объема заимствований во время и после финансового кризиса 2008 года, отмечает Wall Street Journal.

Чистый объем привлечений долговых обязательств в октябре-декабре запланирован на уровне $1,216 трлн.

В заявлении министерства говорится, что его новые оценки заимствований на третий и четвертый кварталы "предполагают, что потребуется $1 трлн дополнительных заимствований в ожидании принятия дополнительного законодательства в ответ на пандемию COVID-19".

Во втором квартале нетто-объем заимствований Минфина составил $2,75 трлн.

Аналитики полагают, что увеличение объемов размещения вряд ли подорвет аппетит инвесторов к гособлигациям в этом году, поскольку Федеральная резервная система проводит программу выкупа активов и обещает придерживаться мягкой денежно-кредитной политики. Это вызывает рост котировок и толкает доходности госбумаг к рекордным минимумам.

Доходность 10-летних US Treasury во вторник находится около 0,54% годовых по сравнению с 0,68% месяц назад.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОСОБЛИГАЦИИ, ЗАИМСТВОВАНИЯ, ПЛАНЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]