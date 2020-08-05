Число жертв взрывов в Бейруте достигло 100 человек, более 4 тыс. пострадали - Красный Крест

Не менее 100 человек погибли в результате серии взрывов в Бейруте, Еще более 4 тыс. человек пострадали, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на ливанский Красный Крест.

"Наши команды продолжают поисковые и спасательные операции", - отметили в организации.

Ранее поступали данные о 78 жертвах взрывов.

Во вторник серия взрывов прогремела в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Отголоски взрывов ощущались даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.