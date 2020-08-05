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Дальнее зарубежье 05.08.2020 10:33

Число жертв взрывов в Бейруте достигло 100 человек, более 4 тыс. пострадали - Красный Крест

Не менее 100 человек погибли в результате серии взрывов в Бейруте, Еще более 4 тыс. человек пострадали, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на ливанский Красный Крест.

"Наши команды продолжают поисковые и спасательные операции", - отметили в организации.

Ранее поступали данные о 78 жертвах взрывов.

Во вторник серия взрывов прогремела в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Отголоски взрывов ощущались даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛИВАН, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]