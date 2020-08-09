Помощь Ливану включает содействие в независимом расследовании взрыва в Бейруте - Макрон

Предлагаемая Ливану помощь в связи с разрушительным взрывом в бейрутском порту предусматривает поддержку независимого расследования этой катастрофы, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это предложение помощи включает также поддержку беспристрастного, заслуживающего доверия, независимого расследования причин катастрофы 4 августа", - сказал Макрон, открывая в воскресенье международную донорскую видеоконференцию по сбору средств для пострадавшего от разрушений населения Бейрута.

"Это твердое и справедливое требование ливанского народа. Это вопрос доверия", - добавил французский президент.

Накануне, находясь с визитом в Бейруте, председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал к независимому расследованию взрыва, "чтобы пролить свет на причины этой катастрофы, и предложил европейский опыт".

Ранее европейские СМИ сообщали, что президент Ливана Мишель Аун решительно отверг предложение международной помощи в расследовании, аргументируя тем, что она лишь исказит истину и замедлит разбирательство.

В субботу в Бейруте прошли массовые выступления против властей. Протестующие считают их виновными в произошедшей трагедии.

Демонстранты предприняли штурм четырех министерств - иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды Ливана, - а также банковской ассоциации.

В результате беспорядков погиб один полицейский, более 700 человек получили ранения и травмы.

Тысячи горожан вышли на улицы Бейрута и приняли участие в демонстрациях протеста против правительства, которое не приняло мер по предотвращению взрыва в порту 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры, унесшего жизни почти 160 человек. Ранения получили 6 тыс., более 300 тыс. человек лишились крова.