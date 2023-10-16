Франция предупредила Ливан о последствиях для него возможного втягивания в израильско-палестинский конфликт

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала Ливан сделать все возможное, чтобы не дать втянуть себя в опасный механизм войны между Израилем и ХАМАС, сообщают в понедельник региональные СМИ.
"Ливанские официальные лица тоже несут ответственность в данном отношении, чтобы избежать втягивания Ливана в эти шестеренки, из которых он не сможет выбраться", - заявила глава МИД Франции на пресс-конференции в Бейруте.
Ливан был завершающим этапом ее визитов в регион, где Колонна побывала также в Израиле и Египте.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В результате боевиками ХАМАС были убиты около 1,4 тыс. израильтян и более 3,5 тыс. пострадали, около 200 израильтян были захвачены в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. В результате погибли более 2,7 тыс. палестинцев, более 9,7 тыс. человек пострадали. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.
Для Ливана ситуация осложняется тем, что на его территории базируется военизированная шиитская группировка "Хезболла", которая, как опасаются в Израиле, может вступить в конфликт на стороне ХАМАС. В понедельник "Хезболла" объявила, что нанесла удары по позициям армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере израильской территории.
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