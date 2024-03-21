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Внешняя политика 21.03.2024 15:25

Баку в очередной раз призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Официальный Баку в очередной раз призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

“Еще раз призываем французскую сторону извлечь уроки из своей истории, не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и положить конец таким провокационным заявлениям”, - прокомментировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявления, сделанных премьер-министром Франции Габриэлем Атталем на встрече с армянской общиной в среду.

В Баку решительно осудили необоснованные антиазербайджанские заявления Атталя, которые в одностороннем порядке защищают Армению.

“Мы напоминаем премьер-министру Франции, который осуждает контртеррористические меры, принятые против остатков вооруженных сил Армении, дислоцированных на суверенных территориях Азербайджана, и обвиняет Азербайджан в якобы оккупации территорий Армении, что принятые Азербайджаном меры полностью соответствуют нормам и принципам международного права, а также связанным с бывшим армяно-азербайджанским конфликтом резолюциям Совета Безопасности ООН, постоянным членом которого является Франция”, - подчеркнул Гаджизаде.

Он также отметил абсурдность данных антиазербайджанских заявлений Атталя, указывая на тот факт, что Франция, которая не возражала против армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий на протяжении почти 30 лет, а также не возражает против того, что в настоящее время Армения все еще держит под оккупацией 8 азербайджанских сел, без каких-либо оснований обвиняет Азербайджан в применении силы.

Х. Насирзаде

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Тэги: МИД, ФРАНЦИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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