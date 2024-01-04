Блинкен и глава МИД Франции обсудили атаки хуситов в Красном море

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Франции Катрин Колонной призвал йеменских мятежников-хуситов немедленно прекратить нападения на суда в Красном море, сообщает госдеп.
"Блинкен вчера поговорил с Колонной. Он призвал немедленно положить конец незаконным нападениям на коммерческое судоходство в Красном море, которые осуществляют поддерживаемые Ираном хуситы, а также освободить незаконно задержанные суда и экипажи", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства США.
Помимо этого, собеседники обсудили важность мер по предотвращению разрастания конфликта в секторе Газа и снижению напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, Блинкен и Колонна заявили о необходимости избегать обострения обстановки в Ливане и Иране.
Они также подчеркнули, что срочно необходимо наладить международную координацию для обеспечения поставок в Газу гуманитарной помощи.
7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.
18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian), направленной на обеспечение безопасности в Красном море. Позднее представитель Пентагона заявил, что американские вооруженные силы, находящиеся в регионе Красного моря, собираются нанести удары по системе противовоздушной обороны хуситов.
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