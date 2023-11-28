Баку выразил протест Вашингтону, Берлину и Парижу

Временные поверенные в делах США и Германии в Баку, а также посол Франции в стране во вторник были по отдельности вызваны в министерство иностранных дел Азербайджана. Об этом во вторник сообщили в МИД Азербайджана.

Там отметили, что «на встречах было заявлено, что новостной портал «AbzasMedia» при участии организаций, зарегистрированных в этих странах, осуществляет незаконные финансовые операции, а также то, что посольства указанных стран вовлечены в эту деятельность, выражено серьезное недовольство этой деятельностью».

«Подчеркнуто, что Агентство международного развития США (USAID), FreedomNow, New Democracy Fund и другие организации, нарушая правила предоставления грантов, осуществляли незаконный перевод денежных средств в Азербайджан, незаконный вклад в деятельность «AbzasMedia», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи было подчеркнуто, что согласно законодательству Азербайджана о грантовой деятельности и грантовых договорах, грантовые договоры подлежат государственной регистрации в соответствии с определенной процедурой, выделение финансирования проектам, не прошедшим регистрацию, является серьезным нарушением законодательства страны, продолжили в министерстве.

Вместе с тем, добавили в МИД, в соответствии с международной практикой и законом Азербайджана «О медиа», не допускается финансирование субъектов местных СМИ физическими или юридическими лицами зарубежных стран, а также государственными структурами зарубежных стран.

«Действия посольств и организаций указанных стран на территории нашей страны, противоречащие упомянутому законодательству, также являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Азербайджанская сторона решительно осуждает эту деятельность, противоречащую законодательству нашей страны и направленную на вмешательство во внутренние дела страны, доводит до сведения, что в связи с указанными фактами она оставляет за собой право принимать соответствующие меры в соответствии с национальным законодательством», - подчеркивает МИД.

Р.Керимов