Глава МИД Турции на следующей неделе запланировал визит в США

Глава МИД Турции Хакан Фидан, как ожидается, на следующей неделе отправится в США на переговоры в рамках Стратегического механизма Турция-США.
"Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что на следующей неделе по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена запланирована его поездка в США для проведения заседания Стратегического механизма Турция-США", - передает агентство "Анадолу" в воскресенье.
Выступая на закрытии Анатолийского дипломатического форума, Фидан сделал ряд заявлений по темам международных отношений, в частности по палестино-израильскому конфликту в секторе Газа.
Фидан сообщил, что "предпринимаются серьезные усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа перед священным для мусульман месяцем Рамадан". По словам министра, "ведутся переговоры об односторонних шагах по доставке гуманитарной помощи на палестинские территории, поскольку международное сообщество не может ждать разрешения на это от некоторых стран".
МИД Азербайджана: с ноября 2020г 346 человек стали жертвами минного террора Армении
Число останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 14 человек - Генпрокуратура Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили сотрудничество в транспорте и энергетике
Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на 82 тыс. б/с в сутки на II квартал 2024г в рамках сделки ОПЕК+
ОАЭ продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 163 тыс. б/с во II кв. 2024г
Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с на II кв. 2024г
Корабль Crew Dragon состыкуется с МКС 5 марта - NASA
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Агдаме
Запуск корабля Crew Dragon к МКС перенесен из-за непогоды - NASA
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nobel Energy построит солнечную электростанцию в Джебраиле
Новая акция по потребительским кредитам от Azer Turk Bank
NEQSOL Holding реализует программу стипендий Parla в сотрудничестве с Фондом развития образования
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы