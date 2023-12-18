Одобрение Анкарой вступления Швеции в НАТО упросит продажу Турции F-16 - Госдеп

Госдеп не возражает против продажи Турции самолетов F-16, однако напоминает, что в Конгрессе увязывают этот вопрос с одобрением Анкарой вступления Швеции в НАТО, заявил в понедельник представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер.
"Мы, со своей стороны, поддерживаем продажу Турции F-16 (...). Но в Конгрессе есть люди, которые решили, что продажа будет возможна лишь в случае одобрения Турцией вступления Швеции в НАТО", - сказал он на брифинге.
"И мы призываем Турцию сделать это как можно быстрее", - добавил Миллер.
Ранее в декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на взаимность США по вопросу поставок Вашингтоном истребителей F-16 в ответ на ратификацию турецким парламентом заявки Швеции в НАТО.
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