Одобрение Анкарой вступления Швеции в НАТО упросит продажу Турции F-16 - Госдеп

Госдеп не возражает против продажи Турции самолетов F-16, однако напоминает, что в Конгрессе увязывают этот вопрос с одобрением Анкарой вступления Швеции в НАТО, заявил в понедельник представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер.

"Мы, со своей стороны, поддерживаем продажу Турции F-16 (...). Но в Конгрессе есть люди, которые решили, что продажа будет возможна лишь в случае одобрения Турцией вступления Швеции в НАТО", - сказал он на брифинге.

"И мы призываем Турцию сделать это как можно быстрее", - добавил Миллер.

Ранее в декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на взаимность США по вопросу поставок Вашингтоном истребителей F-16 в ответ на ратификацию турецким парламентом заявки Швеции в НАТО.