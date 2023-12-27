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Регион 27.12.2023 20:30

Турция ждет от США выполнения обещаний по продаже F-16 - глава МИД

Глава МИД Турции Хакан Фидан в среду сказал по телефону госсекретарю США Энтони Блинкену, что Анкара рассчитывает на выполнение американской стороной обязательств по продаже истребителей F-16.

"Фидан заявил американскому коллеге Блинкену, что Турция ожидает выполнения обязательств администрации США и Конгресса по продаже F-16", - информирует "Анадолу", ссылаясь на источники.

Кроме того, глава МИД Турции заявил Блинкену, что решение вопроса с заявкой Швеции на членство в НАТО идет в соответствии с процедурами, принятыми в турецком парламенте.

Также стороны обсудили события в секторе Газа. Фидан подчеркнул необходимость немедленно добиться режима прекращения огня, начать мирные переговоры.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ИСТРЕБИТЕЛИ


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