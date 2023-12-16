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Дальнее зарубежье 16.12.2023 09:05

Блинкен и глава МИД Германии обсудили ситуацию вокруг Газы и атаки хуситов на суда в Красном море

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок приветствовал поддержку руководством ФРГ права Израиля на то, чтобы "гарантировать, что ХАМАС никогда не сможет повторить теракты 7 октября", сообщил американский госдеп.

Стороны также "обсудили неотложность удовлетворения гуманитарных потребностей в Газе, защиту гражданского населения и усилия по предотвращению дальнейшего распространения конфликта", говорится в сообщении.

Блинкен подчеркнул важность международных усилий по прекращению нападений йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море и поддержанию безопасности на море.

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Тэги: США, ГЕРМАНИЯ, МИД, ГАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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