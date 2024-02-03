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Регион 03.02.2024 17:15

Россия осуждает удары США по Сирии и Ираку

Россия осудила американские авиаудары по территории Ирака и Сирии, высказалась за рассмотрение ситуации Советом Безопасности ООН.

"Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства в субботу.

В комментарии сказано, что США своими действиями стараются втянуть в конфликт страны Ближнего Востока.

"Очевидно, что авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта. Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона", - говорится в комментарии.

В нем выражено мнение, согласно которому Соединенные Штаты лишь усугубляют противоречия в регионе: "Последние события подтверждают: США не ищут и никогда не искали решений проблем в регионе. Положение дел, когда хронические противоречия на Ближнем Востоке только усугубляются, Вашингтон всегда устраивало".

В ночь на субботу американские военные объявили о нанесении авиаударов по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, с целью поражения подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, а также связанных с этим подразделением группировок.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, БЛИЖВОСТОК


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