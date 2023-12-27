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Внешняя политика 27.12.2023 21:35

Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже

Франция в качестве ответной меры объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже, сообщили в МИД Франции.

"Франция принимает к сведению решение Азербайджана объявить персонами нон грата двух сотрудников из числа дипломатического персонала посольства Франции в Азербайджане. (...) В качестве ответной меры Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана во Франции", - говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что посла Азербайджана в Париже Лейлу Абдуллаеву в среду вызвали в МИД Франции, чтобы проинформировать об этом решении.

Ранее двое сотрудников посольства Франции в Азербайджане были объявлены персонами нон грата, сообщали в МИД Азербайджана. Там отмечали, что во вторник в азербайджанское внешнеполитическое ведомство была вызвана посол Франции в Баку Анн Буайон.

"До сведения посла Франции было доведено, что двое сотрудников посольства Франции были объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата из-за их деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года", - говорилось в сообщении МИД Азербайджана.

Соответствующая нота была представлена французской стороне.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, МИД


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