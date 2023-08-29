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Внешняя политика 29.08.2023 21:26

Алиев сообщил Макрону условия использования Лачинской дороги

По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

В ходе разговора была обсуждена ситуация в регионе, вопросы открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди (Лачинская дорога).

Алиев заявил, что Армения и созданный ею в Карабахском регионе Азербайджана сепаратистский режим целенаправленно создают искусственные препятствия для использования дороги Агдам-Ханкенди и используют это с целью политических манипуляций.

Глава государства также подчеркнул, что Армения и сепаратистский режим отказались от первичных договоренностей по использованию дороги Агдам-Ханкенди для перевозки грузов при посредничестве Международного комитета красного креста. Кроме того, руководство Армении, с целью политических спекуляций, без согласования с Азербайджаном привезло к государственной границы грузы, с утверждением, что они предназначены для гуманитарных целей.

Алиев также сообщил, что Азербайджан пригласил представителей армянского населения Карабаха в Баку и другие города Азербайджана для обсуждения вопросов реинтеграции, но они отказались и от этого предложения и целенаправленно пытались представить ситуацию как гуманитарную напряженность.

Президент отметил, что после открытия дороги Агдам-Ханкенди дорога Лачин-Ханкенди может быть использована с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана.

В то же время глава государства отметил, что сегодня по линии Общества Красного Полумесяца Азербайджана для доставки продовольственных грузов в этот район отправилась автоколонна.

В свою очередь Макрон заявил, что Франция готова внести свой вклад в стабилизацию ситуации и устранение существующей напряженности, и предложил продолжить контакты между соответствующими структурами Франции и Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, АЛИЕВ, МАКРОН, АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, АЛИЕВ, МАКРОН


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