Алиев сообщил Макрону условия использования Лачинской дороги

По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
В ходе разговора была обсуждена ситуация в регионе, вопросы открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди (Лачинская дорога).
Алиев заявил, что Армения и созданный ею в Карабахском регионе Азербайджана сепаратистский режим целенаправленно создают искусственные препятствия для использования дороги Агдам-Ханкенди и используют это с целью политических манипуляций.
Глава государства также подчеркнул, что Армения и сепаратистский режим отказались от первичных договоренностей по использованию дороги Агдам-Ханкенди для перевозки грузов при посредничестве Международного комитета красного креста. Кроме того, руководство Армении, с целью политических спекуляций, без согласования с Азербайджаном привезло к государственной границы грузы, с утверждением, что они предназначены для гуманитарных целей.
Алиев также сообщил, что Азербайджан пригласил представителей армянского населения Карабаха в Баку и другие города Азербайджана для обсуждения вопросов реинтеграции, но они отказались и от этого предложения и целенаправленно пытались представить ситуацию как гуманитарную напряженность.
Президент отметил, что после открытия дороги Агдам-Ханкенди дорога Лачин-Ханкенди может быть использована с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана.
В то же время глава государства отметил, что сегодня по линии Общества Красного Полумесяца Азербайджана для доставки продовольственных грузов в этот район отправилась автоколонна.
В свою очередь Макрон заявил, что Франция готова внести свой вклад в стабилизацию ситуации и устранение существующей напряженности, и предложил продолжить контакты между соответствующими структурами Франции и Азербайджана.
Б.Рустамбеков
Swedbank предоставил литовской Green Genius 92 млн евро на строительство ветропарка
Transocean во II кв. сократила чистый убыток относительного первого почти втрое, до $165 млн
КазМунайГаз в 2023г планирует поставить в Германию не менее 890 тыс. тонн нефти
Турпоток в Дубай в I полугодии превысил 8,5 млн человек
В Азербайджане за 7 месяцев изъято наркотиков на 225 млн манатов - МВД
ГАТ направит около 700 тыс. манатов для адаптации домов и улиц в Басгале к историческому облику
ИВ Шамкирского района направит на капремонт автодорог свыше 1,2 млн манатов
В селе Зар построят инфраструктуру для проживания 855 семей
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
В МИД Китая призвали Британию к взаимоуважению, стабильному развитию отношений
Премьеры стран СНГ обсудят формирование единого бюджета и системы ПВО
В Южную Корею прибыл глава командования стратегических ядерных сил США
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Будь готов к новому сезону» с NeoKart, получив 10% КэшБэк
В Yelo Bank состоялась встреча со студентами.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС