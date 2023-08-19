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Внешняя политика 19.08.2023 12:55

Хикмет Гаджиев: «Статья в «France24» - грязная форма пропаганды, далекая от объективности и журналистской этики»

Пропаганда Франции против Азербайджана продолжается, написал в своем аккаунте в "Х" помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что фотография, на которой якобы запечатлены армяне, в статье, опубликованной агентством "France24", на самом деле была сделана Agence France-Presse (AFP) в 2020 году и отражает боль и страдания азербайджанского народа, France24 "арменизировал" эту фотографию.

"Это грязная форма пропаганды, далекая от объективности и журналистской этики", - подчеркнул помощник президента.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, АРМЕНИЯ, FRANCE24


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