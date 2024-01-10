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Внешняя политика 10.01.2024 21:06

Азербайджан будет способствовать процессу освобождения французских колоний от колониального ига Парижа - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку продолжит способствовать процессу освобождения французских колоний от колониального ига Парижа.

"Мы заканчиваем наше председательство в Движении неприсоединения, но Бакинская инициативная группа будет жить. Мы будем способствовать разоблачению французского неоколониализма и способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига", - сказал Алиев в среду в интервью местным телеканалам.

Глава государства также коснулся вопроса осквернения памятника Натаван во Франции и провел сравнение между этим случаем и тем, что армяне раскопали могилу Натаван в Агдаме. "Аналогия напрашивается", - сказал Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ФРАНЦИЯ, КОЛОНИИ


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