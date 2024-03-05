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Внешняя политика 05.03.2024 19:24

Председатель ЕК поздравила Алиева в связи с переизбранием на пост президента Азербайджана

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с переизбранием на пост президента, сообщает сайт главы государства.

«Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Это подходящая возможность подчеркнуть приверженность Европейского Союза укреплению нашего двустороннего диалога и регионального сотрудничества во всех областях, включая принципы процветания и надлежащего управления в рамках Восточного партнерства, на благо всех наших граждан.

ЕС привержен делу достижения устойчивого мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также содействию региональному сотрудничеству и отношениям.

Я с нетерпением жду КонференцииCOP29 в Баку в ноябре 2024 года. Это, несомненно, станет прекрасной возможностью для Азербайджана продемонстрировать лидерство в продвижении программы климатического и энергетического перехода», - отмечается в письме.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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