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Внешняя политика 11.10.2023 23:33

Баку готов к трехсторонним переговорам с Ереваном в Брюсселе - Амирбеков

Баку готов к переговорам в трехстороннем формате в Брюсселе с участием лидеров Азербайджана, Армении и главы Евросовета Шарля Мишеля, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Шарль Мишель проделал хорошую работу как президент Европейского совета, чтобы помочь возобновлению переговоров. Азербайджан готов к переговорам в трехстороннем формате", сказал Амирбеков в интервью французской радиостанции Radio France.

Как сообщалось ранее, Мишель анонсировал трехстороннюю встречу в конце октября в Брюсселе.

Амирбеков, чьи слова приводят азербайджанские СМИ, отметил, что необходимо вернуться к переговорам и воспользоваться стремлением Евросоюза продвинуть мирный процесс. "Необходимо говорить о делимитации границ, открытии коммуникаций. Если Армения присоединится к нашим усилиям по установлению мира и стабильности, мы также готовы внести свой вклад", - подчеркнул он.

Амирбеков добавил, что Азербайджан не намерен начинать войну с Арменией. "Конечно, если Армения нападет на нас, то мы не будем сидеть сложа руки. Но я не верю, что это в интересах Армении", - отметил он.

По его словам, Азербайджан в мирном договоре с Арменией еще раз подтвердит безоговорочную приверженность принципу территориальной целостности стран. "Заявления Армении о том, что Азербайджан готовится к новой войне, совершенно безосновательны. Мы уважаем территориальную целостность Армении, как и всех других стран мира", - подчеркнул Амирбеков.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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