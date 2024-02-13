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Регион 13.02.2024 20:54

Боррель подтвердил, что армянские военные 12 февраля обстреляли азербайджанских пограничников

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник заявил, что обстрел ВС Армении позиций азербайджанских пограничников вызывает сожаление.

"Вчерашний обстрел армянами азербайджанских военных (в результате обстрела ранение получил азербайджанский пограничник - ИФ) достоин сожаления", - сказал он на пресс-конференции после заседания Совета партнерства между Арменией и ЕС.

По его словам, этот инцидент демонстрирует крайнюю необходимость разведения сил сторонами, на чем давно настаивал ЕС.

Также Боррель повторил позицию Брюсселя в поддержку устойчивого мира в регионе, при уважении границ и территориальной целостности стран.

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Тэги: ЕС, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОЦЕНКА


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