Еврокомиссар по энергетике на следующей неделе посетит Азербайджан

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на следующей неделе посетит Азербайджан, где 1 марта примет участие в десятом министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта "Южного газового коридора" (ЮГК) и втором заседании Консультативного совета по "зеленой" энергетике, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).
Согласно календарю мероприятий на неделю (26 февраля-3 марта), опубликованному в пятницу ЕК, Симсон 1 марта выступит на десятом министерском заседании в рамках Консультативного совета ЮГК и втором заседании Консультативного совета по "зеленой" энергетике в Баку.
Р.Керимов
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