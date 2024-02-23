Еврокомиссар по энергетике на следующей неделе посетит Азербайджан

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на следующей неделе посетит Азербайджан, где 1 марта примет участие в десятом министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта "Южного газового коридора" (ЮГК) и втором заседании Консультативного совета по "зеленой" энергетике, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

Согласно календарю мероприятий на неделю (26 февраля-3 марта), опубликованному в пятницу ЕК, Симсон 1 марта выступит на десятом министерском заседании в рамках Консультативного совета ЮГК и втором заседании Консультативного совета по "зеленой" энергетике в Баку.

Р.Керимов