На саммите ЕС достигнута договоренность продолжать роль посредника между Азербайджаном и Арменией - Мишель

На завершившемся в Брюсселе в пятницу саммите ЕС состоялся обмен мнениями европейских лидеров по ситуации на Южном Кавказе, где Евросоюз намерен продолжать свою посредническую роль, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Мы решительно настроены продолжать действовать в качестве посредников с целью содействия Евросоюза нормализации между Азербайджаном и Арменией, основанной на принципах взаимного признания территориальной целостности и суверенитета", - сказал Мишель на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневных заседаний Европейского совета.

По его словам, состоялся "стратегический обмен мнениями" по этой теме. Глава Евросовета подчеркнул важность хорошей координации этой работы и отметил "прочное единство" европейских руководителей по данному вопросу.