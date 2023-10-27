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Регион 27.10.2023 17:16

На саммите ЕС достигнута договоренность продолжать роль посредника между Азербайджаном и Арменией - Мишель

На завершившемся в Брюсселе в пятницу саммите ЕС состоялся обмен мнениями европейских лидеров по ситуации на Южном Кавказе, где Евросоюз намерен продолжать свою посредническую роль, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Мы решительно настроены продолжать действовать в качестве посредников с целью содействия Евросоюза нормализации между Азербайджаном и Арменией, основанной на принципах взаимного признания территориальной целостности и суверенитета", - сказал Мишель на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневных заседаний Европейского совета.

По его словам, состоялся "стратегический обмен мнениями" по этой теме. Глава Евросовета подчеркнул важность хорошей координации этой работы и отметил "прочное единство" европейских руководителей по данному вопросу.

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Тэги: ЕС, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОСРЕДНИЧЕСТВО


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