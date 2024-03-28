Армения всегда стремилась в ЕС, но ее «втянули в другую систему» - Симонян

Членство в ЕС является наиболее приемлемым вариантом для Армении, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.
"Армения является носителем европейской демократической системы. Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС - самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами", - сказал Симонян в эфире Общественного телевидения Армении в четверг.
По его словам, "на самом деле Армения всегда шла по этому пути, пока ее (...) не втянули в другую систему (ЕАЭС - ИФ)".
Симонян заявил также, что предстоящая 5 апреля встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена не направлена ни против России, ни против Азербайджана.
"Действия Армении направлены на защиту суверенитета Армении", - сказал он.
По словам Симоняна, Россия оставила Армению одну "в самый сложный период".
"Это факт. У нас был друг, союзник, как они любят говорить, старший брат, который, когда пришло время нас защитить, по крайней мере, оставил нас одного, если не сказать, что все происходило с его ведома. Нас неоднократно обманывали, а потом попытались втянуть в новую войну уже на территории Армении, чтобы потом "спасти" в конкретной ситуации и накинуть хомут на государственность Армении", - сказал спикер армянского парламента.
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