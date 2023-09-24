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Регион 24.09.2023 23:21

В Армении надеются на «шаг вперед» на встрече Алиева и Пашиняна в Гранаде

Спикер парламента Армении Ален Симонян в эфире Общественного телевидения, отвечая на вопрос о возможности подписания мирного соглашения на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в Гранаде, заявил, что "мы бы очень хотели, чтобы по этой части в Гранаде 5 октября был сделан шаг вперед".

"Мы хотим использовать этот исторический шанс. Вечная война никому не нужна. Мы готовы к этому (подписание мирного соглашения - ИФ)", - сказал Симонян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИР


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