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Регион 22.11.2023 13:03

Симонян отказался от участия в мероприятии ОДКБ в декабре

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не примет участие в мероприятии в рамках ОДКБ, которое пройдет в декабре.

"У Армении нет решения о выходе из ОДКБ, но я считаю, что мое участие в данном мероприятии при сложившейся ситуации нецелесообразно. А ситуация такова, что ОДКБ не выполняет и ранее не выполнила свои обязательства", - сказал Симонян журналистам в ходе брифинга в среду.

Он подчеркнул, что Армения своей позицией "пытается заставить этот механизм работать: получится - получится, не получится - очень плохо".

"Это ни в коем случае не замораживание отношений. Я уже проинформировал партнеров по ОДКБ, что не приму участие в данном мероприятии. Ответа от них до сих пор нет и думаю не будет. Уверен, что причины неучастия им понятны", - отметил спикер армянского парламента.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СПИКЕР, ОДКБ


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