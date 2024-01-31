Ереван затягивает процесс подписания мирного договора с Баку - Гафарова

Спикер Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова обвинила Армению в затягивании переговорного процесса между Баку и Ереваном.
В ходе встречи с генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом в среду Гафарова заявила, что "именно Азербайджан выступил с инициативой подписания мирного договора (после Второй Карабахской войны 2020 года - ИФ)", "Армения же по-прежнему затягивает процесс подписания мирного договора", сообщили в азербайджанском парламенте.
"Армения не является независимым государством, а некоторые государства Европы не желают обеспечения мира на Южном Кавказе, и одним из них является Франция, стремящаяся расширить политику неоколониализма и на наш регион", - считает она.
Гафарова добавила, что "Азербайджан уважает территориальную целостность всех государств и хочет установления долгосрочных мира и стабильности в регионе, а также скорого подписания мирного договора с Арменией".
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