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Внешняя политика 28.11.2023 20:07

Баку призывает спикера парламента Армении воздержаться от провокационных заявлений

Милли меджлис Азербайджана (Парламент) выступил с заявлением, в котором осудил высказывания спикера парламента Армении Алена Симоняна.

В нем отмечается, что Симонян в своем сделанном журналистам 28 ноября заявлении "в очередной раз исказил существующие в регионе реалии и озвучил далёкие от истины мысли".

«Это интервью Симоняна не только ясно показывает, что руководство Армении в очередной раз выступает с абсурдными заявлениями, но и свидетельствует о желании постоянно быть на виду у своих зарубежных покровителей. Иное объяснение последним высказываниям дать просто невозможно», - отмечается в заявлении.

Парламент Азербайджана подчеркивает, что Симонян пытается стереть факт 30-летней оккупации Арменией международно признанных территорий Азербайджана и "стереть это тёмное пятно истории Армении с повестки международной общественности".

«Было бы хорошо, если бы Симонян говоря о будущем, принес извинения за то, что в результате политики этнических чисток со стороны Армении более 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, а также за Ходжалинский геноцид, разрушение 9 городов и сотен сёл в период оккупации. К сожалению, этого не произойдет», - говорится в заявлении парламента.

Законодательный орган также отмечает, что в настоящее время в регионе появился исторический шанс на установление долгосрочного мира.

«Азербайджан неоднократно заявлял о своей готовности к миру с Арменией на основе признания территориальной целостности и суверенитета обеих стран. И именно в такое время Армения пытается затянуть переговорный процесс. Вновь заявляем, что Азербайджан является сторонником прочного мира в регионе и поддерживает нормализацию отношений с Арменией, а также подписание мирного договора. Мы считаем, что сейчас имеются большие возможности для подписания мирного договора. Поэтому призываем армянскую сторону воздержаться от подобных провокационных и далеких от истины заявлений, и внести свой вклад в дело мира», - подчеркивается в заявлении парламента Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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