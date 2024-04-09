Шольц и Пашинян обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

Развитие отношений Армения-ЕС, армяно-азербайджанский мирный процесс обсудили в ходе телефонного разговора во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Олаф Шольц. "Были обсуждены вопросы сотрудничества Армения-Германия и дальнейшего развития отношений Армения-ЕС. Был затронут армяно-азербайджанский мирный процесс", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

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