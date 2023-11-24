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Регион 24.11.2023 16:12

Премьер Армении и глава германской разведки обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу на встрече с главой Службы внешней разведки Германии Бруно Калем ситуацию в регионе, сообщила пресс-служба армянского премьера.

"Стороны обсудили вопросы, связанные с отраслевым сотрудничеством между Арменией и Германией. Также состоялся обмен мыслями о процессах, происходящих в регионе", - отмечается в сообщении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕРМАНИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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